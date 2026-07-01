烏克蘭襲擊俄煉油廠、軍工設施 澤倫斯基放話：每天發動縱深打擊

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-01 20:25

據《基輔郵報》報導，烏克蘭總統澤倫斯基 1 日（周三）在社交平台 Telegram 上發文，稱烏軍對俄羅斯境內一座煉油廠和一處生產飛彈系統零件的軍工設施發動遠程打擊。

澤倫斯基放話要每天發動縱深打擊。（圖：Shutterstock）

澤倫斯基表示，烏軍襲擊的煉油廠位於俄羅斯烏法市，距離俄烏前線超過 1,300 公里，是俄羅斯最大潤滑油生產基地之一，此次已是該設施第二次遭烏軍遠程打擊。

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澤倫斯基稱，烏軍當天還打擊了位於俄羅斯奔薩地區的一處軍工設施，該設施距離俄烏前線約 600 公里，參與研發和生產飛彈武器零件，被用於打擊烏克蘭城市。

澤倫斯基放話，正持續推進針對俄羅斯縱深目標的「遠程制裁」計畫，並稱這一行動「每天」都在進行。

稍早前多個俄羅斯 Telegram 頻道稱，1 日凌晨奔薩地區遭無人機襲擊，當地一度拉響防空警報，居民通報聽到多次爆炸聲。