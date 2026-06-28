鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-28 19:55

美國總統川普賣永居權賺錢，阿根廷總統米萊這次直接賣國籍了？阿根廷政府據稱計劃推出投資入籍計畫，以吸引全球富豪為政府「輸血」。

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不過，批評者擔憂，投資入籍容易滋生腐敗，帶來安全風險，並可能違反阿根廷憲法關於國籍立法權限的規定。

根據兩名知情人士的說法，阿根廷政府計劃今年推出這一項目，申請人可透過一次性、不可退還的約 50 萬美元捐款，或購買約 100 萬美元阿根廷零息主權債券，換取阿根廷國籍。

不過，他們也表示，政府仍在敲定最終方案，細節仍可能調整。

政府官員希望這項計畫能夠幫助償還阿根廷未來幾年面臨的數百億美元債務。阿根廷自 2020 年完成債務重整以來，一直未能重返國際資本市場，因此不斷尋求各種替代渠道，籌集美元資金。

阿根廷是擁有 4,600 萬人口的二十國集團（G20）成員國，持其護照可免簽前往近 170 個國家，首都配套完善，葡萄酒產業與旅遊業規模龐大。