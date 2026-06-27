鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過24.49億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,123.96美元，24小時漲跌幅+2.24%；以太幣(ETH)現報價格1,581.56美元，24小時漲跌幅+3.42%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達24.49億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達15.29億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.31億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：Bella Protocol(BEL)24小時跌幅31.6%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；AAVE(AAVE)24小時跌幅18.1%。
近一週漲幅：愛麗絲(ALICE)近一週漲幅27.6%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅23.6%；SAND(SAND)近一週漲幅20.9%。
近一週跌幅：Space ID(ID)近一週跌幅48%；DEXE(DEXE)近一週跌幅38.1%；DYDX(DYDX)近一週跌幅33.6%。
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