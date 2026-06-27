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鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至9.65元，預估目標價為646.5元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對景碩(3189-TW)做出2026年EPS預估：中位數由9.56元上修至9.65元，其中最高估值13.6元，最低估值7.75元，預估目標價為646.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值13.6(13.6)33.5849.15
最低值7.75(7.75)13.3918.87
平均值9.86(9.81)20.3234.1
中位數9.65(9.56)19.0935.6

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值56,055,00087,848,800114,961,690
最低值48,237,00061,862,00079,292,370
平均值52,186,85070,697,18093,548,690
中位數51,602,78069,742,44088,610,280

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,595,93648,88947,5166,976,792
營業收入
(單位：新台幣千元)		39,351,09630,534,97926,832,18741,626,486

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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