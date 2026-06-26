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盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大漲5.1%，報309.09美元

鉅亨網新聞中心

MongoDB公司(MDB-US)截至台北時間26日21:39股價上漲14.99美元，報309.09美元，漲幅5.1%，成交量68,657（股），盤中最高價309.09美元、最低價293.67美元。

美股指數盤中表現

MongoDB公司(MDB-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-11.62%
  • 近 1 月：-9.82%
  • 近 3 月：+19.29%
  • 近 6 月：-32.47%
  • 今年以來：-29.92%

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美股美股盤中盤中速報MongoDB公司

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道瓊指數51909.21-0.02%
NASDAQ25285.45-0.29%
費城半導體13432.90-3.64%
MongoDB公司304.42+3.51%

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