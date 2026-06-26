鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wise Group plc Class A(WSE-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為16.59元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Wise Group plc Class A(WSE-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.54元上修至0.56元，其中最高估值0.74元，最低估值0.4元，預估目標價為16.59元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|0.74(0.67)
|0.79
|0.89
|0.97
|最低值
|0.4(0.4)
|0.48
|0.69
|0.92
|平均值
|0.56(0.54)
|0.64
|0.78
|0.94
|中位數
|0.56(0.54)
|0.63
|0.78
|0.94
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|30.83億
|37.36億
|44.87億
|45.48億
|最低值
|22.16億
|25.88億
|37.56億
|43.72億
|平均值
|27.85億
|33.20億
|41.29億
|44.82億
|中位數
|29.40億
|34.33億
|41.11億
|45.26億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.05
|0.14
|0.43
|0.52
|營業收入
|7.66億
|12.00億
|19.38億
|23.13億
詳細資訊請看美股內頁：
Wise Group plc Class A(WSE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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