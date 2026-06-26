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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wise Group plc Class A(WSE-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為16.59元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Wise Group plc Class A(WSE-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.54元上修至0.56元，其中最高估值0.74元，最低估值0.4元，預估目標價為16.59元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值0.74(0.67)0.790.890.97
最低值0.4(0.4)0.480.690.92
平均值0.56(0.54)0.640.780.94
中位數0.56(0.54)0.630.780.94

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值30.83億37.36億44.87億45.48億
最低值22.16億25.88億37.56億43.72億
平均值27.85億33.20億41.29億44.82億
中位數29.40億34.33億41.11億45.26億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS0.050.140.430.52
營業收入7.66億12.00億19.38億23.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Wise Group plc Class A(WSE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWSE

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