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盤中速報 - 訊芯-KY(6451)急拉4.77%報599.0元，成交5,447張

鉅亨網新聞中心

訊芯-KY(6451-TW)近5分K漲速4.77%，26日12:07報599.0元，成交5,447張，今日跌幅為2.44％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

訊芯-KY(6451-TW)近5日股價上漲9.45% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 0.07%。集中市場加權指數 下跌 0.45%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,129 張
  • 外資買賣超：-1,139 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+10 張
  • 融資增減：+40 張
  • 融券增減：+103 張


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