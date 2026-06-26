盤中速報 - 訊芯-KY(6451)急拉4.77%報599.0元，成交5,447張
鉅亨網新聞中心
訊芯-KY(6451-TW)近5分K漲速4.77%，26日12:07報599.0元，成交5,447張，今日跌幅為2.44％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
訊芯-KY(6451-TW)近5日股價上漲9.45% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 0.07%。集中市場加權指數 下跌 0.45%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,129 張
- 外資買賣超：-1,139 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
- 融資增減：+40 張
- 融券增減：+103 張
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