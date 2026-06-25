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盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.37%，報440美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間25日21:31股價下跌24.96美元，報440.00美元，跌幅5.37%，成交量166,212（股），盤中最高價451.64美元、最低價439.65美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.03%
  • 近 1 月：-3.47%
  • 近 3 月：+6.66%
  • 近 6 月：-36.09%
  • 今年以來：-31%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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費城半導體13807.482.60%
Applovin Corp - Class A443.505-4.61%

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