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盤中速報 - 科磊(KLAC-US)大漲6.26%，報255.53美元

鉅亨網新聞中心

科磊(KLAC-US)截至台北時間25日21:30股價上漲15.05美元，報255.53美元，漲幅6.26%，成交量162,982（股），盤中最高價255.77美元、最低價255.53美元。

美股指數盤中表現

科磊(KLAC-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.73%
  • 近 1 月：-87.27%
  • 近 3 月：-84.65%
  • 近 6 月：-81.17%
  • 今年以來：-80.21%

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美股美股盤中盤中速報科磊

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科磊251.37+4.53%

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