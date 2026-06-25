盤中速報 - 科磊(KLAC-US)大漲6.26%，報255.53美元
鉅亨網新聞中心
科磊(KLAC-US)截至台北時間25日21:30股價上漲15.05美元，報255.53美元，漲幅6.26%，成交量162,982（股），盤中最高價255.77美元、最低價255.53美元。
美股指數盤中表現
科磊(KLAC-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.73%
- 近 1 月：-87.27%
- 近 3 月：-84.65%
- 近 6 月：-81.17%
- 今年以來：-80.21%
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