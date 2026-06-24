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盤中速報 - 費城半導體大跌1.03%，報13344.25點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間24日10:02，費城半導體下跌138.26點（或1.03%），暫報13344.25點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.42%
  • 近 1 月：+10.49%
  • 近 3 月：+73.45%
  • 近 6 月：+87.66%
  • 今年以來：+90.35%

焦點個股


費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領跌。安可(AMKR-US)下跌4.43%；高通(QCOM-US)下跌4.17%；安謀控股公司(ARM-US)下跌3.88%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.7%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌3.3%。

部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲0.52%；台積電ADR(TSM-US)上漲0.4%；亞德諾(ADI-US)上漲0.4%；超微半導體(AMD-US)上漲0.27%；輝達(NVDA-US)上漲0.04%。


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費城半導體13446.27-0.27%
安可82.72-4.61%
高通196.3801-3.80%
安謀控股公司354.33-3.29%
邁威爾科技269.76-3.33%
思佳訊半導體72.02-1.93%
博通384.88+1.24%
台積電ADR440.93+1.04%
亞德諾410.88+0.89%
超微半導體517.836-0.39%
輝達200.67+0.31%

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