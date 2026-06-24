盤中速報 - 費城半導體大跌1.03%，報13344.25點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日10:02，費城半導體下跌138.26點（或1.03%），暫報13344.25點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.42%
- 近 1 月：+10.49%
- 近 3 月：+73.45%
- 近 6 月：+87.66%
- 今年以來：+90.35%
焦點個股
費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領跌。安可(AMKR-US)下跌4.43%；高通(QCOM-US)下跌4.17%；安謀控股公司(ARM-US)下跌3.88%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.7%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌3.3%。
部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲0.52%；台積電ADR(TSM-US)上漲0.4%；亞德諾(ADI-US)上漲0.4%；超微半導體(AMD-US)上漲0.27%；輝達(NVDA-US)上漲0.04%。
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