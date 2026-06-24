盤後速報 - 宇瞻(8271)下週(7月1日)除息4.45元，預估參考價199.05元
鉅亨網新聞中心
宇瞻(8271-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.45元。
以今日(6月24日)收盤價203.50元計算，預估參考價為199.05元，息值合計為4.45元，股息殖利率2.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
宇瞻(8271-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體模組。快閃記憶體。其他。近5日股價下跌0.24%，集中市場加權指數上漲2.82%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/01
|203.50
|4.44844
|2.19%
|0.0
|2025/07/09
|51.8
|2.2103
|4.27%
|0.0
|2024/07/02
|67.3
|3.15
|4.68%
|0.0
|2023/06/29
|61.1
|3.3
|5.4%
|0.0
|2022/03/31
|47.75
|2.89
|6.05%
|0.0
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