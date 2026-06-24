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盤後速報 - 宇瞻(8271)下週(7月1日)除息4.45元，預估參考價199.05元

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宇瞻(8271-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.45元。

以今日(6月24日)收盤價203.50元計算，預估參考價為199.05元，息值合計為4.45元，股息殖利率2.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

宇瞻(8271-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體模組。快閃記憶體。其他。近5日股價下跌0.24%，集中市場加權指數上漲2.82%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/01 203.50 4.44844 2.19% 0.0
2025/07/09 51.8 2.2103 4.27% 0.0
2024/07/02 67.3 3.15 4.68% 0.0
2023/06/29 61.1 3.3 5.4% 0.0
2022/03/31 47.75 2.89 6.05% 0.0

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