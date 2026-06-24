盤後速報 - 富邦金(2881)下週(7月1日)除息4.25元，預估參考價130.25元
鉅亨網新聞中心
富邦金(2881-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.25元。
以今日(6月24日)收盤價134.50元計算，預估參考價為130.25元，息值合計為4.25元，股息殖利率3.16%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
富邦金(2881-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價上漲4.17%，集中市場加權指數上漲2.82%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/01
|134.50
|4.25
|3.16%
|0.0
|2025/09/25
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.25
|2025/07/01
|87.3
|4.25
|4.87%
|0.0
|2024/09/09
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
|2024/07/19
|89.9
|2.5
|2.78%
|0.0
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