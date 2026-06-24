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盤後速報 - 富邦金(2881)下週(7月1日)除息4.25元，預估參考價130.25元

鉅亨網新聞中心

富邦金(2881-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.25元。

以今日(6月24日)收盤價134.50元計算，預估參考價為130.25元，息值合計為4.25元，股息殖利率3.16%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

富邦金(2881-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價上漲4.17%，集中市場加權指數上漲2.82%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/01 134.50 4.25 3.16% 0.0
2025/09/25 0.0 0.0 0.0% 0.25
2025/07/01 87.3 4.25 4.87% 0.0
2024/09/09 0.0 0.0 0.0% 0.5
2024/07/19 89.9 2.5 2.78% 0.0

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