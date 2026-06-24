盤中速報 - Worldcoin大跌10.34%，報0.53美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過10.34%，最新價格0.53美元，總成交量達0.75億美元，總市值15.21億美元，目前市值排名第 23 名。
近 1 日最高價：0.59美元，近 1 日最低價：0.51美元，流通供給量：2,893,975,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-17.55%
- 近 1 月：+85.23%
- 近 3 月：+69.03%
- 近 6 月：+11.13%
- 今年以來：+4.22%
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