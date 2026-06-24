盤中速報 - 矽統(2363)急拉4.16%報70.2元，成交12,591張
鉅亨網新聞中心
矽統(2363-TW)近5分K漲速4.16%，24日09:43報70.2元，成交12,591張，今日漲幅為6.53％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽統(2363-TW)近5日股價上漲11.69% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 4.18%。集中市場加權指數 上漲 2.82%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,188 張
- 外資買賣超：+4,993 張
- 投信買賣超：+50 張
- 自營商買賣超：+145 張
- 融資增減：-138 張
- 融券增減：+15 張
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