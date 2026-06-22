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鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估上修至21.12元，預估目標價為733.5元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2026年EPS預估：中位數由20.72元上修至21.12元，其中最高估值27.19元，最低估值15.34元，預估目標價為733.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值27.19(27.19)33.9142.48
最低值15.34(15.34)20.8631.02
平均值20.77(20.7)27.5636.84
中位數21.12(20.72)27.536.28

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值69,107,28086,930,000104,995,310
最低值61,159,00067,455,66074,074,340
平均值64,320,98078,283,01090,085,490
中位數63,958,10077,385,54089,756,520

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS7,312,0289,846,07019,772,04815,367,386
營業收入
(單位：新台幣千元)		60,597,93862,626,00470,651,59370,286,871

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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