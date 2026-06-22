鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估上修至21.12元，預估目標價為733.5元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2026年EPS預估：中位數由20.72元上修至21.12元，其中最高估值27.19元，最低估值15.34元，預估目標價為733.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|27.19(27.19)
|33.91
|42.48
|最低值
|15.34(15.34)
|20.86
|31.02
|平均值
|20.77(20.7)
|27.56
|36.84
|中位數
|21.12(20.72)
|27.5
|36.28
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|69,107,280
|86,930,000
|104,995,310
|最低值
|61,159,000
|67,455,660
|74,074,340
|平均值
|64,320,980
|78,283,010
|90,085,490
|中位數
|63,958,100
|77,385,540
|89,756,520
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|7,312,028
|9,846,070
|19,772,048
|15,367,386
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|60,597,938
|62,626,004
|70,651,593
|70,286,871
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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