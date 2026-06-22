盤後速報 - 崇越電(3388)次交易(23)日除息3.34元，參考價88.86元
鉅亨網新聞中心
崇越電(3388-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.34元。
首日參考價為88.86元，相較今日收盤價92.20元，息值合計為3.34元，股息殖利率3.62%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/23
|92.20
|3.3374
|3.62%
|0.0
|2025/06/23
|64.4
|3.5
|5.43%
|0.0
|2024/06/28
|77.4
|3.1
|4.01%
|0.0
|2023/06/29
|73.8
|4.4099
|5.98%
|0.0
|2022/06/16
|84.6
|6.0
|7.09%
|0.0
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