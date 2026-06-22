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盤後速報 - 崇越電(3388)次交易(23)日除息3.34元，參考價88.86元

鉅亨網新聞中心

崇越電(3388-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.34元。

首日參考價為88.86元，相較今日收盤價92.20元，息值合計為3.34元，股息殖利率3.62%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/23 92.20 3.3374 3.62% 0.0
2025/06/23 64.4 3.5 5.43% 0.0
2024/06/28 77.4 3.1 4.01% 0.0
2023/06/29 73.8 4.4099 5.98% 0.0
2022/06/16 84.6 6.0 7.09% 0.0


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崇越電92.2-0.22%

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