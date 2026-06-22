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可寧衛(8422-TW)下週(6月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(6月22日)收盤價28.95元計算，預估參考價為27.75元，息值合計為1.2元，股息殖利率4.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
可寧衛(8422-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為1.環境服務(廢棄物清除處理及環境整治)。2.循環經濟 3.雲端智能管理 4.再生能源。近5日股價下跌3.1%，集中市場加權指數上漲5.2%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/29
|28.95
|1.19813
|4.14%
|0.0
|2025/06/10
|191.0
|9.94397
|5.21%
|0.0
|2024/06/28
|191.0
|10.0
|5.24%
|0.0
|2023/07/06
|208.5
|9.98511
|4.79%
|0.0
|2022/06/06
|192.0
|10.0
|5.21%
|0.0
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