盤後速報 - 東捷(8064)下週(6月29日)除息0.98元，預估參考價164.52元
鉅亨網新聞中心
東捷(8064-TW)下週(6月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.98元。
以今日(6月22日)收盤價165.50元計算，預估參考價為164.52元，息值合計為0.98元，股息殖利率0.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
東捷(8064-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LCD檢測整修設備、自動化設備及製程設備。濺鍍及蒸鍍設備。設備零組件及電子配件。近5日股價上漲15.99%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/29
|165.50
|0.981
|0.59%
|0.0
|2025/07/03
|39.3
|0.6
|1.53%
|0.0
|2024/06/27
|47.45
|0.7
|1.48%
|0.0
|2023/07/10
|20.1
|1.5
|7.46%
|0.0
|2022/07/06
|16.45
|1.25
|7.6%
|0.0
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