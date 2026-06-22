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盤後速報 - 東捷(8064)下週(6月29日)除息0.98元，預估參考價164.52元

鉅亨網新聞中心

東捷(8064-TW)下週(6月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.98元。

以今日(6月22日)收盤價165.50元計算，預估參考價為164.52元，息值合計為0.98元，股息殖利率0.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

東捷(8064-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LCD檢測整修設備、自動化設備及製程設備。濺鍍及蒸鍍設備。設備零組件及電子配件。近5日股價上漲15.99%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/29 165.50 0.981 0.59% 0.0
2025/07/03 39.3 0.6 1.53% 0.0
2024/06/27 47.45 0.7 1.48% 0.0
2023/07/10 20.1 1.5 7.46% 0.0
2022/07/06 16.45 1.25 7.6% 0.0

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