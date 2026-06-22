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盤後速報 - 久禾光(6498)下週(6月29日)除息4.5元，預估參考價99.5元

鉅亨網新聞中心

久禾光(6498-TW)下週(6月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。

以今日(6月22日)收盤價104.00元計算，預估參考價為99.5元，息值合計為4.5元，股息殖利率4.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

久禾光(6498-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各式光學鏡頭之加工製造買賣。近5日股價上漲8.85%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/29 104.00 4.5 4.33% 0.0
2025/06/19 95.5 2.6406 2.77% 0.0
2024/06/21 85.1 2.5 2.94% 0.0
2023/08/24 46.45 2.4817 5.34% 0.0
2022/08/23 32.5 0.9907 3.05% 1.9814

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