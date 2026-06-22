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盤後速報 - 詩肯(6195)下週(6月29日)除息1元，預估參考價26.2元

鉅亨網新聞中心

詩肯(6195-TW)下週(6月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(6月22日)收盤價27.20元計算，預估參考價為26.2元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

詩肯(6195-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為品牌家具連鎖門市業務。近5日股價下跌0.18%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/29 27.20 1.0 3.68% 0.0
2025/06/26 29.6 1.5 5.07% 0.0
2024/06/27 42.5 2.0 4.71% 0.0
2023/06/29 47.3 3.4 7.19% 0.0
2022/07/11 49.2 4.4 8.94% 0.0

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