盤後速報 - 詩肯(6195)下週(6月29日)除息1元，預估參考價26.2元
鉅亨網新聞中心
詩肯(6195-TW)下週(6月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(6月22日)收盤價27.20元計算，預估參考價為26.2元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
詩肯(6195-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為品牌家具連鎖門市業務。近5日股價下跌0.18%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/29
|27.20
|1.0
|3.68%
|0.0
|2025/06/26
|29.6
|1.5
|5.07%
|0.0
|2024/06/27
|42.5
|2.0
|4.71%
|0.0
|2023/06/29
|47.3
|3.4
|7.19%
|0.0
|2022/07/11
|49.2
|4.4
|8.94%
|0.0
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