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鉅亨速報 - Factset 最新調查：健策(3653-TW)EPS預估下修至54.92元，預估目標價為5000元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對健策(3653-TW)做出2026年EPS預估：中位數由55.78元下修至54.92元，其中最高估值67.88元，最低估值51.25元，預估目標價為5000元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值67.88(67.88)143.16221.01
最低值51.25(51.25)85.84142.38
平均值57.36(57.4)116.32189.99
中位數54.92(55.78)113.17199.17

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值32,662,00060,500,00091,433,640
最低值27,335,00046,281,00063,192,000
平均值29,446,20053,363,13078,397,330
中位數29,097,00053,350,00080,811,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS5,277,1653,427,7772,298,1942,614,281
營業收入
(單位：新台幣千元)		20,275,57714,278,18712,062,66412,031,894

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3653/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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