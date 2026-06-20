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鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估上修至12元，預估目標價為245元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對元太(8069-TW)做出2026年EPS預估：中位數由11.8元上修至12元，其中最高估值14.24元，最低估值9.55元，預估目標價為245元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值14.24(14.24)17.6217.55
最低值9.55(9.55)11.8115.06
平均值12.08(12.06)14.316.15
中位數12(11.8)13.7216

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值45,632,00055,266,00067,764,450
最低值38,433,00043,650,00056,725,000
平均值42,772,72050,678,49061,366,420
中位數43,301,88051,041,50060,488,110

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS10,514,8798,867,4827,814,3269,911,750
營業收入
(單位：新台幣千元)		36,115,81432,163,13327,119,75530,060,509

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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