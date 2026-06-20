鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估上修至12元，預估目標價為245元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對元太(8069-TW)做出2026年EPS預估：中位數由11.8元上修至12元，其中最高估值14.24元，最低估值9.55元，預估目標價為245元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|14.24(14.24)
|17.62
|17.55
|最低值
|9.55(9.55)
|11.81
|15.06
|平均值
|12.08(12.06)
|14.3
|16.15
|中位數
|12(11.8)
|13.72
|16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|45,632,000
|55,266,000
|67,764,450
|最低值
|38,433,000
|43,650,000
|56,725,000
|平均值
|42,772,720
|50,678,490
|61,366,420
|中位數
|43,301,880
|51,041,500
|60,488,110
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|10,514,879
|8,867,482
|7,814,326
|9,911,750
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|36,115,814
|32,163,133
|27,119,755
|30,060,509
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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