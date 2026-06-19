盤後速報 - 日勝化(1735)次交易(22)日除息0.65元，參考價22.5元
鉅亨網新聞中心
日勝化(1735-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.65元。
首日參考價為22.5元，相較今日收盤價23.15元，息值合計為0.65元，股息殖利率2.81%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/22
|23.15
|0.65
|2.81%
|0.0
|2025/06/19
|17.0
|0.8
|4.71%
|0.0
|2024/08/28
|18.6
|0.5
|2.69%
|0.0
|2023/07/19
|17.0
|0.5
|2.94%
|0.0
|2021/08/11
|18.0
|0.5
|2.78%
|0.0
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