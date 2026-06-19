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盤後速報 - 日勝化(1735)次交易(22)日除息0.65元，參考價22.5元

鉅亨網新聞中心

日勝化(1735-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.65元。

首日參考價為22.5元，相較今日收盤價23.15元，息值合計為0.65元，股息殖利率2.81%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/22 23.15 0.65 2.81% 0.0
2025/06/19 17.0 0.8 4.71% 0.0
2024/08/28 18.6 0.5 2.69% 0.0
2023/07/19 17.0 0.5 2.94% 0.0
2021/08/11 18.0 0.5 2.78% 0.0


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