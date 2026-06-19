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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至50.95元，預估目標價為370元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2026年EPS預估：中位數由49.05元上修至50.95元，其中最高估值61.5元，最低估值38.34元，預估目標價為370元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值61.5(61.5)90.0694.19
最低值38.34(31.62)43.139.63
平均值49.31(48.14)62.9656.19
中位數50.95(49.05)61.9247.39

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值332,719,110517,650,770605,531,040
最低值216,962,570248,214,000268,186,000
平均值276,490,950362,950,140366,237,470
中位數280,294,000362,680,000325,128,150

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS6,613,772-5,083,350-7,439,63414,619,031
營業收入
(單位：新台幣千元)		66,586,52034,131,66729,892,30656,952,275

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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