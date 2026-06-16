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盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5%，報494.8美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間16日22:48股價下跌26.06美元，報494.80美元，跌幅5%，成交量1,046,081（股），盤中最高價523.75美元、最低價494.69美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-7.6%
  • 近 1 月：+3.96%
  • 近 3 月：+13.56%
  • 近 6 月：-22.85%
  • 今年以來：-22.7%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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道瓊指數52053.250.74%
NASDAQ26581.54-0.38%
費城半導體13645.49-3.22%
Applovin Corp - Class A505.3001-2.99%

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