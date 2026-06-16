盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5%，報494.8美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間16日22:48股價下跌26.06美元，報494.80美元，跌幅5%，成交量1,046,081（股），盤中最高價523.75美元、最低價494.69美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.6%
- 近 1 月：+3.96%
- 近 3 月：+13.56%
- 近 6 月：-22.85%
- 今年以來：-22.7%
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