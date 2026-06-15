鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.93億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格65,666美元，24小時漲跌幅+1.62%；以太幣(ETH)現報價格1,720.87美元，24小時漲跌幅+2.11%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.93億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.11億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.41億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。
近一週漲幅：MBOX(MBOX)近一週漲幅33.3%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅32.9%；DEXE(DEXE)近一週漲幅16.6%。
近一週跌幅：Notcoin(NOT)近一週跌幅26.3%；Memecoin(MEME)近一週跌幅22%；IO.NET(IO)近一週跌幅20.9%。
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