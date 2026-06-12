盤後速報 - 矽創(8016)次交易(15)日除息11.5元，參考價278.0元
鉅亨網新聞中心
矽創(8016-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.5元。
首日參考價為278.0元，相較今日收盤價289.50元，息值合計為11.5元，股息殖利率3.97%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/15
|289.50
|11.5
|3.97%
|0.0
|2025/06/16
|211.5
|12.0
|5.67%
|0.0
|2024/06/24
|278.5
|12.0
|4.31%
|0.0
|2023/07/13
|246.5
|22.0
|8.92%
|0.0
|2022/07/14
|170.0
|32.0
|18.82%
|0.0
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