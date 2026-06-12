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盤後速報 - 矽創(8016)次交易(15)日除息11.5元，參考價278.0元

鉅亨網新聞中心

矽創(8016-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.5元。

首日參考價為278.0元，相較今日收盤價289.50元，息值合計為11.5元，股息殖利率3.97%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/15 289.50 11.5 3.97% 0.0
2025/06/16 211.5 12.0 5.67% 0.0
2024/06/24 278.5 12.0 4.31% 0.0
2023/07/13 246.5 22.0 8.92% 0.0
2022/07/14 170.0 32.0 18.82% 0.0


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