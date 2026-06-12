盤後速報 - 瑞耘(6532)次交易(15)日除息3元，參考價85.9元
鉅亨網新聞中心
瑞耘(6532-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
首日參考價為85.9元，相較今日收盤價88.90元，息值合計為3.0元，股息殖利率3.37%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/15
|88.90
|3.0
|3.37%
|0.0
|2025/06/12
|62.5
|2.6
|4.16%
|0.0
|2024/06/27
|68.6
|2.4
|3.5%
|0.0
|2023/06/27
|65.5
|2.6927
|4.11%
|0.0
|2022/07/14
|43.5
|1.8
|4.14%
|0.0
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