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盤後速報 - 瑞耘(6532)次交易(15)日除息3元，參考價85.9元

鉅亨網新聞中心

瑞耘(6532-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為85.9元，相較今日收盤價88.90元，息值合計為3.0元，股息殖利率3.37%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/15 88.90 3.0 3.37% 0.0
2025/06/12 62.5 2.6 4.16% 0.0
2024/06/27 68.6 2.4 3.5% 0.0
2023/06/27 65.5 2.6927 4.11% 0.0
2022/07/14 43.5 1.8 4.14% 0.0


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