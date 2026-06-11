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盤中速報 - 力成(6239)股價拉至漲停，漲停價333.0元，成交16,946張

鉅亨網新聞中心

力成(6239-TW)11日13:30上漲30元，股價漲停報333.0元，委買973張，成交16,946張。

主要業務為積體電路與半導體元件之測試服務。積體電路與半導體元件自動測試電腦軟體之研發、設計與銷售。CC01080電子零組件製造業。

力成(6239-TW)近5日股價下跌11.66%，集中市場加權指數下跌6.96%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-10,162 張
  • 外資買賣超：+16,063 張
  • 投信買賣超：-23,163 張
  • 自營商買賣超：-3,062 張
  • 融資增減：+1,552 張
  • 融券增減：+90 張

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