盤中速報 - 力成(6239)股價拉至漲停，漲停價333.0元，成交16,946張
鉅亨網新聞中心
力成(6239-TW)11日13:30上漲30元，股價漲停報333.0元，委買973張，成交16,946張。
主要業務為積體電路與半導體元件之測試服務。積體電路與半導體元件自動測試電腦軟體之研發、設計與銷售。CC01080電子零組件製造業。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-10,162 張
- 外資買賣超：+16,063 張
- 投信買賣超：-23,163 張
- 自營商買賣超：-3,062 張
- 融資增減：+1,552 張
- 融券增減：+90 張
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