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盤後速報 - 和成(1810)次交易(12)日除息0.2元，參考價20.5元

鉅亨網新聞中心

和成(1810-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為20.5元，相較今日收盤價20.70元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.97%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/12 20.70 0.2 0.97% 0.0
2025/07/02 14.95 0.19 1.27% 0.0
2024/07/29 18.0 0.2 1.11% 0.0
2023/07/27 21.0 0.2 0.95% 0.0
2022/07/27 11.4 0.2 1.75% 0.0


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