盤後速報 - 和成(1810)次交易(12)日除息0.2元，參考價20.5元
鉅亨網新聞中心
和成(1810-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為20.5元，相較今日收盤價20.70元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.97%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/12
|20.70
|0.2
|0.97%
|0.0
|2025/07/02
|14.95
|0.19
|1.27%
|0.0
|2024/07/29
|18.0
|0.2
|1.11%
|0.0
|2023/07/27
|21.0
|0.2
|0.95%
|0.0
|2022/07/27
|11.4
|0.2
|1.75%
|0.0
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