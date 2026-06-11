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盤後速報 - 中華資安(7765)下週(6月18日)除息9.67元，預估參考價232.83元

鉅亨網新聞中心

中華資安(7765-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.67元。

以今日(6月11日)收盤價242.50元計算，預估參考價為232.83元，息值合計為9.67元，股息殖利率3.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

中華資安(7765-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為資安專業服務。上網資安。資安商品銷售。近5日股價下跌5.56%，集中市場加權指數下跌6.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/18 242.50 9.6663 3.99% 0.0
2025/07/18 340.5 9.2249 2.71% 0.0

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