盤後速報 - 中華資安(7765)下週(6月18日)除息9.67元，預估參考價232.83元
鉅亨網新聞中心
中華資安(7765-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.67元。
以今日(6月11日)收盤價242.50元計算，預估參考價為232.83元，息值合計為9.67元，股息殖利率3.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
中華資安(7765-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為資安專業服務。上網資安。資安商品銷售。近5日股價下跌5.56%，集中市場加權指數下跌6.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/18
|242.50
|9.6663
|3.99%
|0.0
|2025/07/18
|340.5
|9.2249
|2.71%
|0.0
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