數帳破225萬戶公股稱冠！一銀攜手momo祭最高7730 mo幣回饋 搶攻暑期網購商機

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-11 10:42

夏日購物戰提前開打，一銀 iLEO 攜手 momo 購物網重磅推出小粉獅隊長遠征隊活動，整合數位帳戶、多元支付、線上換匯與消費貸款等多樣場景，並大方祭出最高 7730 mo 幣的超優回饋 (1 點 mo 幣 = 台幣 1 元)。

數帳破225萬戶！一銀攜手momo 狂撒7730 mo幣 搶攻暑期網購商機。（圖:一銀提供）

第一銀行秉持金融即生活願景，積極深化跨業合作並拓展多元應用場域，打造無縫接軌的金融服務體驗，目前旗下 iLEO 數位帳戶用戶數已正式突破 225 萬戶，穩居公股銀行之冠，未來將持續以客戶需求為核心，結合創新科技與永續發展理念，深化金融與生活的連結，引領智慧金融新生活。

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全民消費行為近年加速邁向數位化，電商不僅改變了既有的購物模式，更逐漸成為金融服務的重要入口，看準這股網購趨勢與龐大商機，第一銀行再度與電商巨頭 momo 購物網跨界合作。自即日起至 8 月 31 為止，民眾只要新申辦 iLEO 數位帳戶並完成指定的任務，最高就可以獲得 150 mo 幣的回饋，同時還可以享有新台幣 12 萬元額度內 2% 的優利活存，以及每個月 10 次跨行提取和跨行轉帳免手續費的雙重優惠。

同時鎖定暑期出國旅遊的旺季需求，第一銀行也貼心規劃了外幣與資金理財方案。民眾只要使用第一銀行的數位平台進行換匯，就有機會獲得 450 mo 幣的回饋，並且能夠享有美元優利定存的專屬方案。此外，第一銀行也進一步擴大整體的服務觸角，順勢推出利率 2.5% 起跳的菁英信貸專案，客戶只要成功撥貸，最高還可以額外獲得 2130 mo 幣，讓有需要的民眾在資金運用上能夠更靈活、更有效率。

根據資策會 2025 年行動支付消費者調查顯示，曾使用過行動支付的民眾比例已經超過 90%，顯見手機在日常消費到各項生活繳費的場景中扮演著極重要的角色，其中使用電子支付儲值帳戶的受訪者更大幅高達 45%。

為了鼓勵更多民眾體驗電子支付的便利性，第一銀行這次特別加碼提供 5000 mo 幣、百貨禮券，以及超人氣的小粉獅 SIGG 保溫瓶等豐富好禮。民眾只要將電子支付綁定第一銀行帳戶且完成指定的任務，就有機會把上述各項好禮抽回家。