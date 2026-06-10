盤中速報 - NEAR大跌8.22%，報2.033美元
鉅亨網新聞中心
NEAR(NEAR)在過去 24 小時內跌幅超過8.22%，最新價格2.033美元，總成交量達0.73億美元，總市值26.14億美元，目前市值排名第 20 名。
近 1 日最高價：2.261美元，近 1 日最低價：2.001美元，流通供給量：1,289,487,540。
NEAR剛開始在2017年是個AI機器項目，是由微軟前軟體開發員Alexander Skidanov與Google前工程經理Ilya Polosukhin於舊金山所創立的。NEAR的通證經濟模型是圍繞NEAR通證設計的，後者是該平臺上的一種價值單元，通證持有者可憑藉NEAR通證使用NEAR平臺的應用，參與網路治理以及通過質押賺取通證獎勵。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-23.07%
- 近 1 月：+38.55%
- 近 3 月：+68.77%
- 近 6 月：+23.12%
- 今年以來：+33.19%
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