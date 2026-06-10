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盤後速報 - 新應材(4749)次交易(11)日除息8元，參考價917.0元

鉅亨網新聞中心

新應材(4749-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。

首日參考價為917.0元，相較今日收盤價925.00元，息值合計為8.0元，股息殖利率0.86%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/11 925.00 8.0 0.86% 0.0
2025/07/17 688.0 5.989 0.87% 0.0
2024/08/07 540.0 2.7942 0.52% 0.0
2023/07/19 271.5 3.0024 1.11% 0.0
2022/07/19 171.0 1.0001 0.58% 0.0


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