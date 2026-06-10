盤後速報 - 新應材(4749)次交易(11)日除息8元，參考價917.0元
鉅亨網新聞中心
新應材(4749-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。
首日參考價為917.0元，相較今日收盤價925.00元，息值合計為8.0元，股息殖利率0.86%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/11
|925.00
|8.0
|0.86%
|0.0
|2025/07/17
|688.0
|5.989
|0.87%
|0.0
|2024/08/07
|540.0
|2.7942
|0.52%
|0.0
|2023/07/19
|271.5
|3.0024
|1.11%
|0.0
|2022/07/19
|171.0
|1.0001
|0.58%
|0.0
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