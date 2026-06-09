鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.01%，報92.99美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間10日00:19股價下跌4.9美元，報92.99美元，跌幅5.01%，成交量1,536,376（股），盤中最高價99.08美元、最低價92.91美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-12.68%
  • 近 1 月：+6.87%
  • 近 3 月：+17.07%
  • 近 6 月：-39.1%
  • 今年以來：-39.63%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A94.865-3.09%

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