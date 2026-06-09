盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.01%，報92.99美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間10日00:19股價下跌4.9美元，報92.99美元，跌幅5.01%，成交量1,536,376（股），盤中最高價99.08美元、最低價92.91美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-12.68%
- 近 1 月：+6.87%
- 近 3 月：+17.07%
- 近 6 月：-39.1%
- 今年以來：-39.63%
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