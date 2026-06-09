盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大跌5.34%，報136.09美元
鉅亨網新聞中心
Workday公司(WDAY-US)截至台北時間10日00:10股價下跌7.68美元，報136.09美元，跌幅5.34%，成交量1,696,908（股），盤中最高價140.58美元、最低價135.78美元。
美股指數盤中表現
Workday公司(WDAY-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.48%
- 近 1 月：+12.46%
- 近 3 月：-4.82%
- 近 6 月：-34.95%
- 今年以來：-33.07%
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