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盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大跌5.34%，報136.09美元

鉅亨網新聞中心

Workday公司(WDAY-US)截至台北時間10日00:10股價下跌7.68美元，報136.09美元，跌幅5.34%，成交量1,696,908（股），盤中最高價140.58美元、最低價135.78美元。

美股指數盤中表現

Workday公司(WDAY-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-4.48%
  • 近 1 月：+12.46%
  • 近 3 月：-4.82%
  • 近 6 月：-34.95%
  • 今年以來：-33.07%

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美股美股盤中盤中速報Workday公司

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道瓊指數50473.73-0.61%
NASDAQ25211.25-2.77%
費城半導體12019.48-6.87%
Workday公司135.685-5.62%

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