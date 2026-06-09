盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲7.81%，報290美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間09日21:30股價上漲21.01美元，報290.00美元，漲幅7.81%，成交量40,327（股），盤中最高價290.00美元、最低價290.00美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.19%
- 近 1 月：-5.51%
- 近 3 月：+49.67%
- 近 6 月：+67.58%
- 今年以來：+70.4%
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