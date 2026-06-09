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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲7.81%，報290美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間09日21:30股價上漲21.01美元，報290.00美元，漲幅7.81%，成交量40,327（股），盤中最高價290.00美元、最低價290.00美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+5.19%
  • 近 1 月：-5.51%
  • 近 3 月：+49.67%
  • 近 6 月：+67.58%
  • 今年以來：+70.4%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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NASDAQ25740.09-0.73%
費城半導體12647.00-2.01%
Onto Innovation Inc.277.71+3.24%

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