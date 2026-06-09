盤中速報 - Worldcoin大漲8.38%，報0.51美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過8.38%，最新價格0.51美元，總成交量達1.08億美元，總市值14.61億美元，目前市值排名第 24 名。
近 1 日最高價：0.58美元，近 1 日最低價：0.45美元，流通供給量：2,893,975,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+23.20%
- 近 1 月：+74.18%
- 近 3 月：+29.68%
- 近 6 月：-26.79%
- 今年以來：-9.52%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Ethena大跌8.69%，報0.08美元
- 盤中速報 - FTT大漲31.73%，報0.32美元
- 盤中速報 - UTK大漲16.23%，報0.008美元
- 盤中速報 - 比特幣現金大跌9.21%，報208.9美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇