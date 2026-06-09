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盤中速報 - 廣閎科(6693)大漲7.27%，報177元

鉅亨網新聞中心

廣閎科(6693-TW)09日13:10股價上漲12元，報177.0元，漲幅7.27%，成交3,792張。

廣閎科(6693-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為功率半導體元件(功率金氧半場效電晶體)之研發設計與銷售。無刷直流馬達驅動控制模組之研發設計與銷售。數位類比可程式化 SOC 散熱風扇驅動 IC之研發設計與銷售。

近5日股價上漲8.55%，櫃買市場加權指數下跌7.5%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+300 張
  • 外資買賣超：+132 張
  • 投信買賣超：-55 張
  • 自營商買賣超：+223 張
  • 融資增減：+251 張
  • 融券增減：+4 張

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