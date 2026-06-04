盤後速報 - 富邦媒(8454)下週(6月11日)除息10元，預估參考價311.0元
鉅亨網新聞中心
富邦媒(8454-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。
以今日(6月4日)收盤價321.00元計算，預估參考價為311.0元，息值合計為10.0元，股息殖利率3.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
富邦媒(8454-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為一般商品批發零售業。無店面零售業。近5日股價上漲52.88%，集中市場加權指數上漲4.98%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/11
|321.00
|10.0
|3.12%
|0.0
|2025/08/21
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
|2025/06/12
|299.0
|12.8
|4.28%
|0.0
|2024/08/19
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
|2024/07/04
|427.0
|14.8
|3.47%
|0.0
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