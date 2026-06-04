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盤後速報 - 富邦媒(8454)下週(6月11日)除息10元，預估參考價311.0元

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富邦媒(8454-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。

以今日(6月4日)收盤價321.00元計算，預估參考價為311.0元，息值合計為10.0元，股息殖利率3.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

富邦媒(8454-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為一般商品批發零售業。無店面零售業。近5日股價上漲52.88%，集中市場加權指數上漲4.98%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/11 321.00 10.0 3.12% 0.0
2025/08/21 0.0 0.0 0.0% 0.5
2025/06/12 299.0 12.8 4.28% 0.0
2024/08/19 0.0 0.0 0.0% 0.5
2024/07/04 427.0 14.8 3.47% 0.0

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