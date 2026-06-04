盤後速報 - 華泰(2329)下週(6月11日)除息1元，預估參考價57.0元
鉅亨網新聞中心
華泰(2329-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(6月4日)收盤價58.00元計算，預估參考價為57.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
華泰(2329-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件、各種電子、電腦及通訊線路板。電腦及通訊產品之硬體、軟體、系統及其週邊設備。前各項產品研究發展、設計、製造、裝配、加工、測試及售後服務。近5日股價上漲0.51%，集中市場加權指數上漲4.98%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/11
|58.00
|1.00004
|1.72%
|0.0
|2025/06/26
|41.95
|1.0
|2.38%
|0.0
|2024/06/26
|61.1
|1.18929
|1.95%
|0.0
|2023/06/29
|22.8
|0.85
|3.73%
|0.0
|2022/07/21
|16.5
|1.0
|6.06%
|0.0
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