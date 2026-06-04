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盤後速報 - 華泰(2329)下週(6月11日)除息1元，預估參考價57.0元

鉅亨網新聞中心

華泰(2329-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(6月4日)收盤價58.00元計算，預估參考價為57.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

華泰(2329-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件、各種電子、電腦及通訊線路板。電腦及通訊產品之硬體、軟體、系統及其週邊設備。前各項產品研究發展、設計、製造、裝配、加工、測試及售後服務。近5日股價上漲0.51%，集中市場加權指數上漲4.98%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/11 58.00 1.00004 1.72% 0.0
2025/06/26 41.95 1.0 2.38% 0.0
2024/06/26 61.1 1.18929 1.95% 0.0
2023/06/29 22.8 0.85 3.73% 0.0
2022/07/21 16.5 1.0 6.06% 0.0

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集中市場加權指數45677.46-1.68%
華泰58-1.36%

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