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彰源(2030-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(6月4日)收盤價18.65元計算，預估參考價為18.15元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
彰源(2030-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼鐵治鍊業鋼鐵軋延及擠型業鋼鐵鑄造業鋼材二次加工業其他金屬。製品製造業熱處理業表面處理業再生能源自用發電設備五金批發業。國際貿易業產品設計業除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲4.72%，集中市場加權指數上漲4.98%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/11
|18.65
|0.5
|2.68%
|0.0
|2025/07/01
|15.0
|0.71157
|4.74%
|0.0
|2024/07/04
|17.8
|0.5
|2.81%
|0.0
|2023/07/05
|23.45
|1.5
|6.4%
|0.0
|2022/07/21
|24.05
|2.0
|8.32%
|0.0
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