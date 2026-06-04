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盤中速報 - 南茂(8150)急拉3.48%報104.0元，成交44,192張

鉅亨網新聞中心

南茂(8150-TW)近5分K漲速3.48%，04日09:35報104.0元，成交44,192張，今日漲幅為8.56％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

南茂(8150-TW)近5日股價上漲2.02% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 3.9%。集中市場加權指數 上漲 4.98%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-16,741 張
  • 外資買賣超：-18,865 張
  • 投信買賣超：+668 張
  • 自營商買賣超：+1,456 張
  • 融資增減：+3,729 張
  • 融券增減：-73 張


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