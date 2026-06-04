盤中速報 - 南茂(8150)急拉3.48%報104.0元，成交44,192張
鉅亨網新聞中心
南茂(8150-TW)近5分K漲速3.48%，04日09:35報104.0元，成交44,192張，今日漲幅為8.56％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
南茂(8150-TW)近5日股價上漲2.02% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 3.9%。集中市場加權指數 上漲 4.98%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-16,741 張
- 外資買賣超：-18,865 張
- 投信買賣超：+668 張
- 自營商買賣超：+1,456 張
- 融資增減：+3,729 張
- 融券增減：-73 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 南茂(8150)大漲8.56%，報104元
- 盤中速報 - 南茂(8150)大跌7.04%，報99元
- 盤中速報 - 南茂(8150)大跌7.08%，報105元
- 盤中速報 - 南茂(8150)急跌-4.95%報106.5元，成交28,685張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇