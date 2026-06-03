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盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.35%，報573.24美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間03日23:31股價下跌32.4美元，報573.24美元，跌幅5.35%，成交量1,240,824（股），盤中最高價599.64美元、最低價568.78美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+17.77%
  • 近 1 月：+31.66%
  • 近 3 月：+39.87%
  • 近 6 月：-7.25%
  • 今年以來：-10.12%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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NASDAQ26781.90-1.15%
費城半導體13807.730.59%
Applovin Corp - Class A569.01-6.05%

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