盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.35%，報573.24美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間03日23:31股價下跌32.4美元，報573.24美元，跌幅5.35%，成交量1,240,824（股），盤中最高價599.64美元、最低價568.78美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.77%
- 近 1 月：+31.66%
- 近 3 月：+39.87%
- 近 6 月：-7.25%
- 今年以來：-10.12%
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