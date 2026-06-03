盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌6.32%，報102.2美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間03日22:31股價下跌6.9美元，報102.20美元，跌幅6.32%，成交量1,794,076（股），盤中最高價106.13美元、最低價99.65美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+28.47%
- 近 1 月：+22.75%
- 近 3 月：+47.83%
- 近 6 月：-29.11%
- 今年以來：-32.71%
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