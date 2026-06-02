盤中速報 - 雍智科技(6683)急拉3.82%報1770.0元，成交523張
鉅亨網新聞中心
雍智科技(6683-TW)近5分K漲速3.82%，02日10:31報1770.0元，成交523張，今日漲幅為3.21％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雍智科技(6683-TW)近5日股價下跌5.51% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 2.58%。櫃買市場加權指數 上漲 2.54%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-561 張
- 外資買賣超：-219 張
- 投信買賣超：-357 張
- 自營商買賣超：+15 張
- 融資增減：+28 張
- 融券增減：-34 張
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