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盤中速報 - 雍智科技(6683)急拉3.82%報1770.0元，成交523張

鉅亨網新聞中心

雍智科技(6683-TW)近5分K漲速3.82%，02日10:31報1770.0元，成交523張，今日漲幅為3.21％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雍智科技(6683-TW)近5日股價下跌5.51% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 2.58%。櫃買市場加權指數 上漲 2.54%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-561 張
  • 外資買賣超：-219 張
  • 投信買賣超：-357 張
  • 自營商買賣超：+15 張
  • 融資增減：+28 張
  • 融券增減：-34 張


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集中市場加權指數45380.05+0.09%
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