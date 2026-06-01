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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲6.68%，報114.8美元

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Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間01日21:30股價上漲7.19美元，報114.80美元，漲幅6.68%，成交量350,428（股），盤中最高價114.80美元、最低價114.80美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+25.98%
  • 近 1 月：+56.89%
  • 近 3 月：+43.23%
  • 近 6 月：-28.03%
  • 今年以來：-33.63%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A112.1+4.17%

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