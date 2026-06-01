鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過7.32億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格72,973.34美元，24小時漲跌幅-1.24%；以太幣(ETH)現報價格1,985.94美元，24小時漲跌幅-1.91%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達7.32億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達7.07億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.42億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：Stargate Finance(STG)24小時跌幅29%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅52%；系統幣(SYS)近一週漲幅26.6%；Bonfida(FIDA)近一週漲幅24.6%。
近一週跌幅：恆星幣(XLM)近一週跌幅72.3%；Space ID(ID)近一週跌幅33.7%；DYDX(DYDX)近一週跌幅15.1%。
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