鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過7.32億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-06-01 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：Stargate Finance(STG)24小時跌幅29%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

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