盤中速報 - IO.NET大漲11.85%，報0.2美元
鉅亨網新聞中心
IO.NET(IO)在過去 24 小時內漲幅超過11.85%，最新價格0.2美元，總成交量達0.10億美元，總市值0.57億美元，目前市值排名第 113 名。
近 1 日最高價：0.2美元，近 1 日最低價：0.17美元，流通供給量：298,343,308。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.83%
- 近 1 月：+48.28%
- 近 3 月：+57.80%
- 近 6 月：-21.82%
- 今年以來：+7.50%
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