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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.3%，報93.79美元

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Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間28日21:37股價上漲4.72美元，報93.79美元，漲幅5.3%，成交量3,514,766（股），盤中最高價95.15美元、最低價88.98美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.29%
  • 近 1 月：+28.68%
  • 近 3 月：+18.55%
  • 近 6 月：-39.83%
  • 今年以來：-45.07%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A93.795+5.30%

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