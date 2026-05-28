盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.3%，報93.79美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間28日21:37股價上漲4.72美元，報93.79美元，漲幅5.3%，成交量3,514,766（股），盤中最高價95.15美元、最低價88.98美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.29%
- 近 1 月：+28.68%
- 近 3 月：+18.55%
- 近 6 月：-39.83%
- 今年以來：-45.07%
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